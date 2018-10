Milhares de pessoas participaram na manhã deste domingo de um ato na Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, de um ato a favor da candidatra de Jair Bolsonaro (PSL) a presidente da República.

Os simpatizantes portaram bandeiras do Brasil, faixas e cartazes contra o PT e blusas com as cores verde e amarela. Um carro de som tocou os hinos Nacional, da bandeira e das Forças Armadas. Blusas com a foto de Bolsonaro eram vendidas a R$ 20.

O ato foi organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem pra Rua. Os organizadores estimaram o público em 50 mil pessoas, número não confirmado pela Polícia Militar.

Do alto de um trio elétrico, apoiadores do capitão reformado do Exército se revezaram em discursos inflamados. O deputado federal Marcelo Alvaro Antonio (PSL) – coordenador da campanha presidencial em Minas Gerais – pediu votos para derrotar o PT e afirmou que a executiva nacional do PSL está com a “consciência tranquila” que fez toda a campanha seguindo a legislação eleitoral.

Ele referia-se a denúncia publicada pelo jornal Folha de S. Paulo de que houve caixa 2 patrocinado por empresas para o envio de mensagens de WhatsApp contra o PT.