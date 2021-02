O britânico Joseph Flavill, de 19 anos, acordou depois de ficar dez meses em coma sem saber da pandemia da Covid-19.

Ele está internado desde março do ano passado, quando foi atropelado em Staffordshire, na Inglaterra, semanas antes do primeiro lockdown no país.

Mesmo hospitalizado, Flavill foi infectado duas vezes pelo novo coronavírus, mas se recuperou sem consequências graves.

“Ele não sabe de nada sobre a pandemia, porque ficou desacordado por 10 meses”, disse Sally Smith, tia do jovem, em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”.