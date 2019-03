A versão impressa do jornal Minas Gerais, o diário oficial do Estado, circulará pela última vez neste sábado (9), após 127 anos de existência. Conforme o governo estadual, a iniciativa visa a redução de gastos públicos e faz parte do processo de transformação digital do Executivo. O periódico continuará disponível na versão digital e no APP MG.

O diretor-presidente da Prodemge, Rodrigo Paiva, acompanhou a impressão dos últimos exemplares, na noite dessa sexta-feira (8), no Parque Gráfico Renato Azeredo, no bairro Saudade. Segundo ele, a medida representa o fim de uma era, mas é necessária para ajudar a equilibrar as contas estaduais.

“Estamos fazendo a coisa certa e evitando desperdício de dinheiro público. Este dia é um marco da transformação de Minas Gerais para o mundo digital, algo inexorável”, afirmou. O governo de Minas não especificou quanto será economizado com a extinção do jornal em papel.