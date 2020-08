A partir deste sábado (1º), o SBT não estará mais autorizado a exibir os seriados do “Chaves”, que desde sempre passaram a ocupar espaços na sua programação. As informações são de Flávio Ricco.

Acontece que o contrato com a Televisa, que é dona da “lata” foi renovado até 31 de dezembro, porém há uns três meses, veio a comunicação que o compromisso com a empresa “Chespirito”, dona dos textos, iria expirar em 31 de julho.

No começo deste mês, em uma nova conversa, a Televisa informou que já teria contornado o problema e que o anteriormente combinado prevaleceria até 31 de dezembro.

Só que toda essa questão, na quarta-feira, se modificou novamente, com a chegada de um novo aviso, informando que a exibição teria que ser interrompida já a partir deste sábado.

Roberto Gómez Fernandez, filho do Bolaños, é quem está à frente da “Chespirito” e há a desconfiança de que ele estaria negociando esses direitos com alguma empresa de streaming.

E como isso, além do SBT está acontecendo com outras tantas TVs do mundo, especula-se que esse acerto deve ser com a Netflix.

Comunicado do SBT

“São Paulo, 31 de julho de 2020 – A partir deste sábado, 01 de agosto, o SBT deixará de exibir o seriado Chaves. A informação chegou à emissora nesta última quarta-feira (29/07), por notificação da Televisa, emissora mexicana detentora dos direitos da obra produzida, na qual informa que a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias. A exibição dos seriados Chaves, Chapolin e Chespirito estaria garantida até 31/07/2020, com possibilidade de renovação entre as partes, o que verbalmente havida sido confirmado. No entanto, a negativa em relação ao acordo com o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias, chegou a apenas poucos dias do fim do contrato. O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito, imediatamente”.

Fonte: Amazonas Notíciais