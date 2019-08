A chuva e o granizo pegaram de surpresa os moradores de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (23), após 69 dias sem precipitações e com baixa umidade relativa do ar.

A região mais atingida foi a Leste, com 1,4 milímetros de chuva, segundo a Defesa Civil. Também registraram precipitações as regiões Oeste (0,2mm) e a Centro-Sul (0,6mm). Os dados são referentes ao monitoramento feito entre 14h30 e 14h50.

Segundo o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança do tempo foi provocada pela chegada de uma área de instabilidade que estava atuando nas regiões da Zona da Mata, Oeste e Centro-Oeste de Minas.

Moradores do Buritis, na região Oeste de BH, registraram imagens da chuva de granizo. As pedras cobriram ruas e jardim em plena temporada de estiagem. Mais cedo a Defesa Civil já havia emitido um alerta sobre o fenômeno.

Com a chuva, os índices de umidade, que estavam abaixo dos 30%, sobem um pouco e devem ficar em torno de 50%, segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet. Mas o índice ainda fica abaixo do mínimo de 60% recomendado pela Organização Mundial de Saúde.

Previsão do tempo

Neste sábado (24) e domingo (25), a temperatura em BH deve oscilar entre 12ºC, durante a madrugada, e 25ºC, no período da tarde. A partir de segunda-feira (26) está prevista uma queda ligeira nos termômetros.