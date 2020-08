Oito meses depois que a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar os primeiros casos de intoxicação relacionados a cervejas da Backer, a cervejaria decidiu dar início às negociações com as vítimas e seus familiares. Ao todo, 29 pessoas foram intoxicadas e 10 morreram após consumirem cervejas da marca contaminadas com as substâncias tóxicas mono e dietilenoglicol.

Em um texto publicado em uma rede social, a Backer diz se solidarizar com as pessoas que estão “sofrendo diretamente as consequências deste sinistro” e que está disposta “a buscar meios para minimizar ou superar a dor que todos estão sentindo”.

A cervejaria anunciou, ainda, que contratou a empresa Câmara de Conciliação e Mediação Satisfactio, que passará a ser responsável por contactar as vítimas e seus familiares e abrir um canal de diálogo “com o objetivo de minimizar os sofrimentos e buscar uma solução capaz de trazer conforto e paz para todos”.

A falta de diálogo da cervejaria Backer sempre foi uma das principais críticas das vítimas e seus familiares ao longo dos últimos oito meses.