Na tarde desta quinta-feira (13), o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro-Oeste (Sintram) divulgou que o prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela, e a equipe técnica da administração municipal aceitaram a proposta de reajuste de 3,86% solicitada pelos servidores.

Nesta manhã, a categoria realizou uma paralisação que durou algumas horas em frente à sede da Prefeitura.

Durante o manifesto, cartazes e faixas com os pedidos foram espalhados nos portões do prédio do Executivo. Na ocasião, a Prefeitura chegou a informar que uma contraproposta foi apresentada aos servidores e que estava em discussão.