Cartões, relógio e apito separados. Enquanto calça as chuteiras, das arquibancadas escuta o abafado som das torcidas antes de entrar em campo. A ela não compete dar espetáculo ou fazer a galera comemorar, mas aplicar as regras e manter a ordem no jogo. Aos 20 anos, em meio à disputa da Taça BH sub-17, a mineira Francielly Fernanda pode ser considerada mais uma revelação do futebol brasileiro, mas no quadro de arbitragem. Ela é a mais jovem árbitra a apitar uma partida pela CBF.

“Sempre tive a curiosidade de saber como era ser árbitra. Quando era mais nova, ficava assistindo aos jogos pela TV e o que sempre me chamou atenção foi a arbitragem. Apitar uma partida oficial aos 19 anos foi uma alegria inexplicável. Fiquei muito surpresa e emocionada porque não esperava uma escala deste nível tão rápido, e logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro”, disse a árbitra natural Pará de Minas.

O “título” foi conquistado no jogo entre Corinthians e São Francisco-BA, em 25 de abril, na primeira rodada da Série A1 do Brasileiro feminino, quando ainda tinha 19 anos. De lá para cá, Francielly apitou outros jogos oficiais pela competição feminina e no Mineiro sub-20 masculino. Nesta terça-feira, ela atuou em dois jogos da Taça BH sub-17: foi quarta árbitra em Flamengo x Chapecoense e apitou Palmeiras x Uberlândia, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.