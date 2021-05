Depois do aparecimento de aranhas gigantes, agora foi a vez de dois gambás serem encontrados por uma moradora de um prédio, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (10). Um deles estava morto e o outro foi encontrado acuado.

Segundo a moradora, o Ibama foi acionado que, por sua vez, orientou que ele ligasse para a Polícia Ambiental. Pouco mais de uma hora, a viatura compareceu ao prédio e o animal foi resgatado pelos militares. O gambá será encaminhado para um local para se recuperar e depois será solto.

Aranha gigante

Na quarta-feira (5), uma moradora de um prédio no Buritis encontrou uma aranha “gigante” no banheiro de seu apartamento. Moradores da localidade relatam que seus prédios têm sido invadidos pelos bichos, do tamanho da mão aberta de um adulto.

Renata Barros, dona da casa invadida pelo animal, mora com o marido Eduardo Barros e as duas filhas de 1 e 5 anos. Ela conta que se deparou com a aranha no banheiro de casa por volta de 13h. “Tomei um baita susto! Quando vi aquela criatura enorme, do tamanho de uma mão aberta, gritei meu marido. Ele achou que eu estava exagerando, até que viu a cena!”