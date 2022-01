A Agência Nacional de Mineração (ANM) enviou nessa segunda-feira (17) mais seis profissionais da Gerência de Segurança de Barragens, de Brasília, para compor a equipe que tem fiscalizado as estruturas das mineradoras em Minas Gerais. Ao todo, 22 pessoas estão atuando no Estado para verificar as condições das barragens.

De acordo com a agência, a intensificação das vistorias se estenderá até o final de janeiro. As averiguações aumentaram após as chuvas que atingiram Minas nas últimas semanas. Conforme a ANM, caso seja constatada alguma “situação anômala”, a instituição fará as exigências necessárias às empresas responsáveis.

No momento, 12 barragens estão em alerta no Estado. Dessas, Forquilha III, em Ouro Preto; B3 e B4, em Nova Lima; e Sul Superior, em Barão de Cocais, estão no Nível 3 (quando há risco de ruptura iminente) de alerta.

Confira, abaixo, as estruturas que estão em Nível 2 (quando há uma anomalia classificada como ‘não controlada’ ou ‘não extinta’):