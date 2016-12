Um jovem de 18 anos foi preso e dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de envolvimento em um assalto a um entregador de pizza, na rua Alida Paula de Oliveira, no bairro Ouro Branco, na noite de domingo (4).

De acordo com a ocorrência, ao parar a moto, o homem foi surpreendido pelos dois adolescentes armados, que anunciaram o roubo e levaram pizzas, dinheiro e o aparelho celular da vítima. Com as características dos suspeitos, a Polícia Militar iniciou o rastreamento.

Na segunda (5), na mesma rua do roubo, os militares abordaram um adolescente de 15 anos, conhecido no meio policial, que confessou a participação no crime.

Os policiais foram levados até um lote vago, onde localizaram uma réplica de arma e fogo, uma bolsa para carregamento de pizzas e dois aparelhos celulares.

A partir de denúncias, a polícia se deslocou até a rua Cinquenta, no bairro Jardim Montanhês, onde abordou o outro menor, de 14 anos, que confessou sua participação no crime.

Em seguida, os policiais foram até a rua Padre Daniel, no bairro Ouro Verde, onde abordaram um jovem, de 18 anos, que estava com o aparelho roubado no assalto.

O jovem e os menores foram conduzidos, juntamente com o material, para a Polícia Civil.