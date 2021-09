Minas Gerais recebe nesta quarta-feira (8), em dois desembarques, 280.740 doses da Pfizer para continuidade da vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o primeiro deles, com 155.610 doses, tem chegada prevista para às 14h25 e o segundo, com 125.130 doses, ocorre por volta das 18h45, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

O recebimento deste lote estava previsto para essa terça-feira (7), Dia da Independência do Brasil. Porém, devido aos atos contrários e favoráveis ao governo federal que ocorreram na data, a entrega foi atrasada pelo Ministério da Saúde.

Após serem retiradas pelo governo de Minas, os imunizantes serão transportados para a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. De lá, eles são distribuídos às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs), que encaminham as injeções aos municípios.

Dados do vacinômetro do estado informam que, de janeiro até agora, Minas teve um total de 13.813.638 de aplicações de primeira dose e 5.869.550 aplicações de segunda dose dos imunizantes. Outras 479.624 receberam a dose única da Janssen.