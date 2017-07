Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar de Arcos, nessa segunda-feira (24), após causar um acidente de trânsito e fugir do local.

O indivíduo, que é inabilitado, conduzia um Fiat Palio e não parou no cruzamento da rua do Rosário e avenida Governador Valadares, no Centro.