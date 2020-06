Depois da boneca Momo e do jogo Baleia Azul, um novo perigo ronda crianças que navegam na internet, obrigando a atenção redobrada dos pais principalmente nesse momento de quarentena. Perfis no Facebook e Instragram estão usando uma versão do personagem Pateta, da Disney, induzindo a automutilação e ensinando técnicas de suicídio aos jovens. O alerta é da Polícia Civil de Santa Catarina, após iniciar investigações.

O alerta, porém, vale para todas as famílias brasileiras. De acordo com a delegada Patrícia D’Ávila, coordenadora do departamento de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso no estado da região Sul, mais de 170 perfis das redes sociais já foram identificados pela corporação.

“Os responsáveis usam como foto principal a imagem de um homem com uma máscara (um pouco deformada e assustadora) imitando o Pateta. Esses perfis têm poucas postagens e desafiam as pessoas a segui-los e enviar uma mensagem privada. Feito isso, é só esperar o retorno deles, que se dá através do envio de mensagens, vídeos, áudios ou até mesmo de uma ligação por vídeo ao vivo”, disse a policial em entrevista ao programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da Globo, nesta segunda-feira (29).

A policial explica ainda que o conteúdo da resposta tem a intenção de causar desconforto, medo e, em alguns casos, provocar automutilação e suicídio. “Por isso, damos um alerta para o importante papel dos pais para o monitoramento das redes sociais. Proteger os filhos é mais importante do que a privacidade deles”, salienta.