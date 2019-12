A colisão entre um caminhão carregado de sucata e um ônibus de viagem com 50 passageiros terminou com uma pessoa gravemente ferida na noite dessa quinta-feira (12), em Muriaé, na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h, na Serra do Belvedere, BR-116. O caminhão colidiu no coletivo e tombou na via. Já o ônibus saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O veículo de passageiros fazia a rota São Paulo (SP) até Vitória da Conquista (BA) e levava 50 pessoas, incluindo crianças.

Os militares não informaram a quantidade exata de feridos leves. Segundo o tenente Dornelas, comandante do pelotão de Muriaé, apenas uma pessoa teve ferimentos mais graves e precisou de atendimento especializado.

Ela passou por atendimento pré-hospitalar (APH), foi imobilizada e encaminhada para o Hospital São Paulo, no Centro de Muriaé. As demais vítimas com lesõs leves, ainda segundo Dornelas, foram levadas também para o Hospital Prontocor Muriaé.