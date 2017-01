Um homem, de 32 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um golpe de faca na região do tórax, na noite de segunda-feira (9), na rua do Comércio, 1066, bairro Lava Pés, em Bambuí.

Segundo a PM, o suspeito pelo crime, que está preso, contou aos militares que estava com a vítima e uma mulher ingerindo bebidas alcoólicas, quando em determinado momento a vítima agrediu a mulher.

Indignado com a situação, o homem pegou uma faca e desferiu o golpe na vítima, queficou atirada ao chão. Momentos após a agressão, a vítima foi socorrida por populares, que acionaram a ambulância do Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil.

A vítima passou por atendimentos médicos e ficou internada sob observação. O indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Formiga. A arma do crime não foi encontrada.