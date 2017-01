Confira as dicas:

– Os auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, no exercício de sua função, devem estar munidos da Carteira de Identidade Funcional, instituída nos termos do Decreto 46.083/2012.

– As diligências cadastrais e fiscais cumpridas junto a contribuintes do imposto no estado ocorrem com a utilização de veículo oficial, com caracteres alusivos à Secretaria de Estado de Fazenda ou Fiscalização e placa de Minas Gerais, sem alusão a qualquer município.