A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta segunda-feira (27), mudança do árbitro principal para o jogo decisivo entre Caldense e Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro, que definirá um classificado às semifinais. O duelo de quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, teria Wanderson Alves de Souza no apito, mas ele testou positivo para Covid-19.

Conforme escala de árbitros suplentes definida pela FMF no dia 17 de julho, o substituto de Wanderson Alves de Souza será o formiguense Ronei Cândido Alves. Ele será auxiliado por Marconi Helberth Vieira e Leonardo Henrique Pereira.



Segundo a FMF, Wanderson Alves de Souza cumprirá período de quarentena, como prevê o protocolo da entidade para a retomada do futebol em Minas.



Antes da 10ª rodada do Mineiro, disputada nesse domingo (26), a FMF já havia informado que 12 pessoas envolvidas nos jogos testaram positivo.

Caldense, Cruzeiro e Atlético disputarão, na última rodada da fase de classificação, as duas últimas vagas disponíveis na semifinal do Campeonato Mineiro. O líder Tombense, com 23 pontos, e o América, com 22, já estão garantidos.

Caldense, terceira colocada, com 20 pontos, e Cruzeiro, quinto, com 17, fazem duelo direto no Ronaldão. Já o Atlético, quarto, com 19, receberá o Patrocinense na quarta-feira, às 21h30, no Mineirão.