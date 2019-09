Na manhã desse domingo (22), a Polícia Militar de Bambuí prendeu um homem de 60 anos e apreendeu uma arma de fogo calibre 38 que estava em poder dele.

Segundo informações da PM, há alguns dias, um crime de ameaça foi registrado na rua Olímpio Veloso, bairro Nossa Senhora de Fátima. O suspeito, de posse de uma arma de fogo, mais precisamente um revólver calibre 38, marca Taurus, havia ameaçado de morte uma pessoa, cujas informações não foram divulgadas pela PM.

Com base no registro dessa ocorrência de ameaça, os militares realizaram vários levantamentos em torno do paradeiro do indivíduo até encontrá-lo.