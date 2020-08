A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio de um trabalho conjunto entre as Delegacias em Arcos e Ibiraci, cumpriu mandado de busca e apreensão que resultou na recuperação de um caminhão. O veículo está relacionado a um inquérito que investiga o crime de estelionato, cometido na cidade de Arcos.

As investigações começaram em março deste ano, quando a vítima procurou a polícia para registrar ocorrência. Segundo ela, em novembro de 2019, um indivíduo realizou a compra do seu caminhão, efetuando o pagamento por meio de três cheques de R$ 9.665, cada um. Os valores não foram compensados pelo banco em razão da inconsistência detectada na assinatura do emitente.

Após levantamentos realizados pela equipe de policiais civis em Arcos, foi verificado que o veículo estava na cidade de Ibiraci. Assim, com o auxílio dos policiais civis daquela unidade, foi cumprido mandado de busca e apreensão que resultou na recuperação do caminhão.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia Civil em Arcos, delegado Patrick Carvalho, as investigações prosseguem a fim de identificar a autoria do crime.