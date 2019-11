Apaixonado por música desde cedo, Leo Picon afirmou que agora está focado em projetos ligados a música como o TOP 20 da MTV e revelou ao IG Gente se participaria do “The Voice Brasil”.

“Sempre fui apaixonado por música e desde cedo brincava de fazer rimas com meus amigos. Meu primeiro som lançado veio em um encontro com o Marcelo, do Strike. As músicas da banda dele marcaram minha vida. Trocamos muitas ideias, fomos para o estúdio e me senti à vontade para dar meus primeiros passos na música. Foi ali, em uma parceria com o Marcelo, que nasceu o meu primeiro single, ‘Atropela'”, disse Leo Picon .

Os fãs de Picon já estão acostumados a vê-lo em várias áreas como influenciador, empresário e cantor , mas será que essa última despertou a vontade dele de se apresentar no palco do ” The Voice Brasil “?

“Eu não tenho uma voz desse nível. Se for pra explorar talentos em um reality teriam que me mandar para o ‘De Férias Com Ex'”, brincou ele.

Ainda sobre sua carreira na música, o artista falou que já fez “muitas coisas e ainda tem vontade de realizar muitos outros sonhos” e questionado se cantaria em barzinhos para seguir como cantor ele garantiu: “Se eu acredito, eu posso alcançar e se correr atrás for começar em barzinhos eu com certeza passaria por lá!”.

Sobre o reality “De Férias com o Ex”, o empresário não poupou elogios à MTV e disse que está focado em apresentar o “TOP 20” com artistas que ele admira como o Akon .

“Sou muito grato à MTV por todas as oportunidades. O programa foi incrível. Superou minhas expectativas. Uma equipe incrível de produção, fiz amizades novas e sólidas e o programa bateu todos os recordes de audiência.”

Mas, durante os “Meus Prêmios Nick 2019” Picon comentou sobre sua participação relâmpago no reality e revelou que “não via a hora de sair” porque precisava tocar suas empresas e projetos aqui fora.

Cada dia em uma sintonia





Para finalizar, o influenciador falou que a música tem “uma conexão gigante com o sentimento e que cada dia tem uma sintonia”, e por isso o que não pode faltar na sua playlist são:

“Os artistas nacionais que mais tenho escutado são Rael, Thiaguinho, Di Ferrero, PK, Felp22, Matuê, Ludmilla, Costa Gold e Haikaiss. Tenho um gosto musical muito diversificado. Não deixo de escutar os clássicos do Hip Hop, como Eminem, Kanye West, 50Cent, Snoop Dogg, Drake, Lil Wayne, Wiz Khalifa.”

O pagode e o funk também é algo muito importante para Leo Picon , por isso Exaltasamba, Sorriso Maroto, Pixote, Os Travessos, Turma do Pagode, funks paulistas e cariocas não podem sair da playlist dele.