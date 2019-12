Radares móveis de fiscalização de velocidade, que desde agosto estavam suspensos por determinação do presidente Jair Bolsonaro (PSL), voltaram a funcionar nessa segunda-feira (23).

Em Minas Gerais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 25 medidores reativados na antevéspera do Natal.

A decisão de voltar com os equipamentos cumpriu determinação do juiz Marcelo Gentil Monteiro, do Distrito Federal, que mandou restabelecer o funcionamento dos radares nas estradas federais de todo o país.

“Assim, informamos que, a partir desta segunda-feira (23), todas as Superintendências da PRF possuem equipamentos disponíveis e estão orientadas a incluir a fiscalização de velocidade em seu planejamento operacional”, informou a PRF, por meio de nota.