O vice-prefeito e secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, divulgou nota nesta segunda-feira (5) relatando os trabalhos realizados à frente da pasta durante a atual gestão. Ele ficou à frente da secretaria durante três anos e três meses. Confira:

“Na quinta-feira passada (02 de abril de 2020), protocolei na Prefeitura de Formiga meu pedido de exoneração do cargo de Secretário Municipal de Educação e Esportes. Fui Secretário de janeiro de 2017 a 02 de abril de 2020, ou seja, três anos e três meses.

Esclareço que, embora sendo o atual vice-prefeito, não recebi outro salário para exercer o cargo de Secretário, o que economizou para nosso município a quantia de um salário de secretário municipal e demais encargos por mês, durante todo este período.

Ao assumir a gestão da Secretaria, que tem mais de 900 funcionários, a primeira atitude concreta que tomei foi estabelecer um relacionamento de harmonia e respeito com os servidores municipais, para que pudesse exercer uma liderança que os motivasse ainda mais.

Em harmonia com os servidores, a Secretaria logo obteve melhores resultados, pois conseguimos implantar vários projetos inovadores: Promip, Pedagogo Social, Leitura Viva e Emad. Além disso, foram criados o setor de matrículas na Secretaria em consonância com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o setor de contabilidade, compras e prestações de contas para o PMME (Programa Municipal de Manutenção Escolar) e PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), e a assessoria jurídica.

Dessa união de esforços, Formiga obteve o seu melhor resultado no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), inclusive superando a meta para 2021.

Implantamos, também, a equipe própria de manutenção da Secretaria de Educação, o que gerou uma enorme economia para o município e agilidade em reparos e manutenção das unidades de ensino da rede municipal. Com isso, revitalizamos dezenas de quadras poliesportivas, e iniciamos os trabalhos para cobertura de algumas dessas quadras.

Outra ação inovadora foi a dedetização das escolas e creches municipais, para adequação sanitária.

No esporte, conseguimos mais que triplicar a pontuação do ICMS Esportivo em relação a gestões anteriores. Os eventos esportivos que já existiam foram mantidos e outros onze eventos foram resgatados e mais doze novos foram criados. Também apoiamos dezenas de outros eventos organizados por formiguenses.

Aproveito para enfatizar que a qualidade da Educação e do Esporte de Formiga avançou graças ao trabalho de equipe dos excelentes servidores que a pasta possui. Os avanços são fruto da dedicação destes profissionais, pois a rede municipal possui mais de 5.000 alunos. Expresso minhas homenagens e sincero agradecimento a cada um dos servidores.

Sei que há muito a se fazer e que temos muito a avançar, por isso continuo à disposição da população formiguense para continuar trabalhando, agora com possibilidades mais amplas, pois não ficarei restrito à Secretaria.

Um forte abraço!

Cid Corrêa Mesquita

Vice-prefeito de Formiga Formiga, 05 de abril de 2020.”