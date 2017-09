Na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 01h30, policiais militares receberam uma denúncia anônima de que três homens estariam vendendo drogas em uma boate próxima à Rodovia LMG-830, em Córrego Fundo.

No local informado pelo denunciante, os militares avistaram os três suspeitos. Ao perceberem a presença da PM, um dos homens entrou na boate e os outros ficaram do lado de fora do estabelecimento.

Feita a abordagem nos dois suspeitos, um de 21 e outro de 25 anos de idade, os dois deram nomes falsos tentando dificultar o trabalho da polícia, mas ao final, constatou-se que os dois tinham mandado de prisão em aberto.