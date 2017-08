Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (28) o Últimas Notícias divulgou uma denúncia referente ao acúmulo de lixo no Terminal Rodoviário Tancredo Neves, em Formiga.

Na ocasião, o portal entrou em contato com a Secretaria de Gestão Ambiental para saber qual o motivo do lixo no local e quando seria feita a limpeza.

A secretaria não enviou nota ao UN, mas por volta das 13h de hoje, funcionários da pasta realizaram a limpeza do local.