Um adolescente de 17 anos foi detido com armas e drogas, na noite dessa segunda-feira (19), em Bom Despacho. Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado na porta de uma boate após denúncias.

Os militares receberam informações de que uma pessoa estaria armada na boate, no bairro Alvorada. O adolescente estava dentro do carro, na porta do estabelecimento e foi abordado pelos militares.

Com ele, os policiais encontraram R$ 1.542 em dinheiro e três cartuchos: dois calibres 32 e um calibre 22; dois revólveres, um calibre 38 e outro de calibre 32, mais 13 cartuchos e um estojo com munição variada.

Os policiais apreenderam ainda três pinos de cocaína, uma balança de precisão e material para embalar drogas. O adolescente foi detido e conduzido à delegacia juntamente com o material apreendido. O carro que era usado por ele foi apreendido.