A Polícia Militar de Piumhi recebeu denúncias de que festas clandestinas estariam ocorrendo no município.

De acordo com o tenente Robson, em entrevista à rádio Onda Oeste FM, na sexta-feira (12), a PM foi informada sobre uma festa com aproximadamente 80 pessoas nas proximidades do município.

“Fomos informados que havia aglomeração no local. Os fiscais da Prefeitura acionaram a Polícia Militar. Fomos até o local, e realizamos a prisão de alguns envolvidos responsáveis pelo evento”.

Já nesse sábado (13), a PM foi informada sobre uma festa realizada em um rancho. “No local, constatamos aglomeração e também realizamos a prisão de pessoas. A data da audiência já fica marcada para os envolvidos comparecerem ao Fórum”, explicou.