A Secretaria de Obras do município de Arcos interditou nessa terça-feira (11) a ponte do Córrego da Raiz, sentido Usina Velha.

Com isso, o trânsito de acesso a ponte já foi fechado e foi feito um desvio pela comunidade dos Correias.

De acordo com informações do Portal Arcos, o diretor do Departamento de Obras da Prefeitura informou que seria iniciada, na próxima semana, uma obra no local para a construção de uma nova ponte.

Porém, devido às fortes chuvas, ocorreu um deslizamento de terra com uma moita de bambu que, consequentemente, derrubou a ala de apoio da ponte, sendo então necessária a realização da interdição.