Após o cabo de guerra entre os presidentes República, Jair Bolsonaro (sem partido), e o da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), envolvendo o pagamento do 13º salário do Bolsa-Família, o governo federal liberou para consulta, a partir desta segunda-feira (4), o calendário de pagamentos do benefício neste mês de janeiro.

Os beneficiários vão receber entre os dias 20 e 31 deste mês. Os pagamentos são feitos na terceira semana do mês, e acontecem conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas do calendário do Bolsa-Família de janeiro de 2021.

Confira a lista

Número final 1: pagamento dia 20 de janeiro;

Número final 2: pagamento dia 21 de janeiro;

Final 3: pagamento dia 22 de janeiro;

Número final 4: pagamento dia 23 de janeiro;

Número final 5: pagamento dia 24 de janeiro;

Final 6: pagamento dia 27 de janeiro;

Número final 7: pagamento dia 28 de janeiro;

Número final 8: pagamento dia 29 de janeiro;

Final 9: pagamento dia 30 de janeiro;

Enfim, número final 0: pagamento dia 31 de janeiro.