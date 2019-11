Desde que anunciou a separação com Thiaguinho no dia 14 do mês passado, Fernanda Souza preferiu se isolar das redes sociais e seguir sua vida longe dos holofotes.

A morte do amigo Jorge Fernando foi o que fez Fernanda Souza voltar a ativa no Instagram. A atriz relembrou momentos da dramaturgia que viveu ao lado ou sob o comando do diretor.

Apesar de só agora se afastar do mundo virtual, a artista já estava longe das telinhas há quase um ano quando parou de apresentar seu programa “Vai Fernandinha” no Multishow para tirar um ano sabático.

Gravidez

Se especulava que a saída da atriz da atração teria sido por uma grande vontade de se tornar mãe em 2019. Em abril deste ano, a atriz até chegou a falar da grande pressão que estava recebendo dos fãs para que ela engravidasse do sambista.

“Estou sem planos, sem prazo. E acho essa liberdade ótima. Antigamente, assim que as pessoas se casavam, era quase obrigação ter filho. Hoje, a mulher tem autonomia para escolher seu momento. Os companheiros e até as famílias dos casais estão numa onda de menos cobrança. Estou deixando a vida me levar. E não tirei o ano sabático para engravidar, hein, gente!”, contou a ex-Chiquititas.

Traições

Vale lembrar que a separação dos dois culminou em diversos rumores para o que pudesse ter sido o motivo do fim do casamento de oito anos que os artistas tinham.

Um deles eram as supostas traições do cantor em seus shows. Alguns internautas chegaram a relatar que viram o pagodeiro em uma casa noturna de São Paulo paquerando uma loira misteriosa. Apesar de o assunto dominar os tablóides, a apresentadora nunca tocou no assunto, a primeira vez que falou sobre isso foi interação com seus seguidores no Instagram .

Como você fica quando surgem boatos de que ele está te traindo?”, perguntou uma seguidora. Em resposta, a atriz respondeu: “Tenho que dar risada, né?”, dando a entender que não acreditava no que era noticiado.

Agora voltando aos poucos para a web, a Fernanda Souza , que está reclusa em São Paulo com a família, se limitou a desabafar sobre seu cabelo e continuar com seus publis.