Depois de informações desencontradas, a Defesa Civil confirmou a morte de três pessoas no complexo de cachoeiras do Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, no Sul de Minas, após uma cabeça d’água atingir a região nesta quarta-feira (1º). Todas as vítimas são da mesma família. O número de cinco mortos foi corrigido e as autoridades explicaram que o erro foi devido ao local ser de difícil acesso e sem sinal de celular. Não há mais nenhum desaparecido.

As vítimas estavam passando dias de descanso no local, mas a identidade delas ainda não foi informada. O helicóptero Arcanjo dos bombeiros foi acionado. Equipes de resgate foram à cidade e os bombeiros confirmaram que pessoas ficaram ilhadas após o fenômeno. Testemunhas que estavam no parque dizem que as pessoas foram arrastadas pela água.

O coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Flávio Godinho, foi a Guapé para averiguar a situação. Militares do Corpo de Bombeiros de Varginha, Passos e Boa Esperança também foram acionados para ajudar nas buscas.

O Parque Ecológico do Paredão fica a cerca de 15 quilômetros do Centro de Guapé.