Da Redação

Após anos convivendo com a poeira, a lama e as crateras de uma via sem pavimentação, moradores da rua Aluízio Bernardes de Castro (rua do Parque Jequitibá), no bairro Mangabeiras, enfim terão a comodidade de realizar atividades banais de quem vive em uma via calçada, como colocar o lixo para ser coletado na porta de casa e guardar o carro na garagem sem dor de cabeça.

A Prefeitura iniciou na semana passada a pavimentação da via. A obra era para ter sido entregue em agosto de 2015. Orçada em R$352.958, o contrato para pavimentação foi assinado no dia 10 de junho do mesmo ano, mas o valor do convênio só foi liberado em junho de 2016, quando a Caixa Econômica Federal liberou mais de R$490 mil para pavimentação da via e de outras 19 ruas nos bairros Mangabeiras, Pôr-do-Sol, Ouro Verde, Ouro Branco, Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Alvorada, Santa Luzia, Elza Dinorah, Eldorado e Santa Tereza.

As obras na rua Aluízio Bernardes de Castro chegaram a ser iniciadas no ano passado pela construtora Niemeyer, mas foram paralisadas, pois não foi feito o boletim de medição da etapa anterior da obra, o que impossibilitou o pagamento à empresa.

Até maio deste ano, das 20 ruas que constavam no cronograma, duas haviam sido pavimentadas. O restante, segundo a Prefeitura, será entregue em breve.

Ruas que ainda serão asfaltadas:

Rua Vereador Celso Fernandes Couto – Ouro Verde

Rua Professor Hilário Gontijo – Ouro Verde

Rua 1 – Ouro Verde

Rua Margarida Corrêa Nogueira – Ouro Verde

Rua Eva Moura Mariano – Ouro Branco

Rua Padre Teodoro Antônio Becker – Ouro Branco

Rua Coimbra – Nossa Senhora de Lourdes

Rua Pará de Minas – Jardim Alvorada

Rua E – São Luiz

Rua D. Pedro II – São Luiz

Rua Antônio Rodrigues Oliveira – Elza Dinorah

Rua Isolina Cândica de Paula – Santa Tereza

Rua Artur Frade – Santa Luzia

Rua Alberto Soraggi – Santa Luzia

Rua Lucimar Vital do Santos – Elza Dinorah

Rua Aloísio Bernardes de Castro – Magabeiras

Rua Rio Tietê – Bairro Mangabeiras

Rua Irene Rodrigues de Faria – Pôr do Sol