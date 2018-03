O Facebook começa a mostrar nesta quarta-feira (28) um atalho para usuários verem quais informações compartilham com a rede social, baixá-las e até excluí-las.

Essa é a primeira medida tomada pela empresa para remediar o mal estar gerado após informações de mais de 50 milhões de usuários terem sido acessadas sem o consentimento das pessoas por uma consultoria política que trabalhou na campanha de Donald Trump e durante o Brexit.

Até agora, quem quisesse se aventurar para conhecer o que compartilhava com o Facebook teria que enfrentar uma pesquisa espalhada por quase 20 páginas diferentes.

Com a mudança feita no aplicativo, esses dados estarão concentrados em um único lugar. O atalho que levará a eles será posicionado no topo, acima do news feed.

Com esse atalho, é possível configurar:

Segurança: é possível adicionar mais proteção à conta, como ativar a autenticação de dois fatores. Com ela, se alguém tentar fazer login em uma conta a partir de um dispositivo não cadastrado, uma solicitação é enviada ao dono do perfil para certificar de que é ele quem está tentando fazer p acesso.

é possível adicionar mais proteção à conta, como ativar a autenticação de dois fatores. Com ela, se alguém tentar fazer login em uma conta a partir de um dispositivo não cadastrado, uma solicitação é enviada ao dono do perfil para certificar de que é ele quem está tentando fazer p acesso. Controle de interações: dá para revisar o que já foi compartilhado e até excluir. Isso inclui posts, reações a publicações, solicitações de amizade e pesquisas no Facebook.

dá para revisar o que já foi compartilhado e até excluir. Isso inclui posts, reações a publicações, solicitações de amizade e pesquisas no Facebook. Gerenciamento de privacidade: permite selecionar quem vê as publicações de um usuário e quais informações são visíveis no perfil e quem vê suas publicações e informações de perfil. Também é possível encontrar, baixar e excluir seus dados do Facebook.

IMPRIMIR