Após mais de três meses de estiagem, voltou a chover no Centro-Oeste do estado nesse sábado (30). Em boa parte da região, a chuva ultrapassou 10 milímetros, sendo que Bambuí e Formiga registraram os maiores índices pluviométricos, ficando na casa de 22,4 mm e 14,8 mm, respectivamente. Já em Divinópolis, a chuva alcançou 8,4 milímetros. As informações foram repassadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).