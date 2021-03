Na noite desse sábado (27) a Polícia Militar foi acionada via 190 de que teria acontecido um roubo em Córrego Fundo e que a vítima teria sido atingida por um tiro no pé.

Imediatamente, a equipe da PM de Córrego Fundo e equipes de Formiga iniciaram o rastreamento, momento em que suspeitaram da versão da “vítima”, com quem fizeram contato e passaram a questionar detalhes do fato, chegando a verificar os orifícios de entrada e saída do projétil, até que concluíram que realmente tratava-se de uma comunicação falsa de crime e que, na verdade, o indivíduo que prestou socorro à suposta vítima e estavam manuseando uma arma de fogo, quando um atingiu o p do outro.

O jovem que foi atingido no pé, de 18 anos, confessou que não ocorreu roubo e confirmou as suspeitas dos policiais militares.

O outro indivíduo, também com 18 anos, inicialmente, tentou negar os fatos, mas ao perceber que os militares já tinham percebido como os fatos haviam ocorrido, tentou fugir, mas foi contido e, depois de mais algumas negativas, acabou por confessar os crimes e mostrar onde tinha escondido a arma, um revólver calibre.32, que foi apreendido junto com 4 munições intactas.