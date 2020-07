Duas semanas após o fim do prazo para solicitar o Auxílio Emergencial, mais de 1,5 milhão de trabalhadores ainda não sabem se terão direito ao benefício. O prazo para cadastro terminou no último dia 2 de julho.

A Dataprev, empresa responsável pelo processamento dos cadastros para recebimento do benefício, informou ter concluído a análise de 1,5 milhão de contestações em relação ao Auxílio Emergencial (os pedidos em reanálise), e enviado os dados ao Ministério da Cidadania para validação e encaminhamento para pagamento.

Além disso, a empresa informou ter concluído o processamento de todos os pedidos feitos até o final do prazo de cadastro – sem informar quantos foram. Segundo a estatal, 99,7% dos pedidos feitos já foram processados – ainda falta analisar apenas 256.582 pedidos.

Pelos dados da Dataprev, portanto, mais de 1,5 milhão de trabalhadores ainda aguardam a validação dos dados pelo Ministério da Cidadania para saber se irão receber o Auxílio Emergencial.

Os dados da Dataprev divergem dos apresentados pela Caixa Econômica Federal (CEF).

De acordo com a CEF, foram feitos 109,1 milhões de cadastros para recebimento do benefício até 2 de julho, quando se encerrou o prazo para solicitação. Deste número, fazem parte os beneficiários do Bolsa Família, trabalhadores inscritos no Cadastro Único e aqueles que se inscreveram no programa por meio do site ou aplicativo.

Até as 10h dessa quarta-feira (15), no entanto, 107,8 milhões de cadastros haviam sido processados – deixando portanto outros 1,3 milhão ainda à espera da primeira análise. Outros 894,1 mil pedidos aguardavam reanálise. Os dados da Caixa, portanto, apontam para 2,19 milhões de trabalhadores ainda aguardando resultado do pedido do benefício.

Processados, mas sem data de pagamento

Embora ainda não haja data de pagamento desses mais de 1,5 milhão de pedidos já processados pela Dataprev (porque ainda passarão pela homologação do Ministério da Cidadania), os que forem aprovados terão direito a todas as parcelas do Auxílio Emergencial.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Atuação restrita à primeira análise

A Dataprev ressalta que a sua atuação está restrita apenas à primeira parcela do benefício. A reavaliação e autorização para pagamento das demais parcelas são realizadas pelo Ministério da Cidadania.

A empresa realiza o processamento dos dados autodeclarados pelo cidadão no aplicativo e portal da Caixa com as informações disponíveis e existentes nos registros oficiais do governo federal.

A gestão e manutenção das bases oficiais não são feitas pela Dataprev mas por órgãos federais. A empresa utiliza essas informações constantes nesses registros oficiais para fazer o reconhecimento do benefício.

“A Dataprev é parceira tecnológica do Ministério da Cidadania, que é o órgão responsável pela definição das regras de processamento e contestação, bases oficiais a serem utilizadas e valida todos os resultados dos cruzamentos executados”, ressalta.

Fonte: G1