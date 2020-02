O mascote Galo Doido que cometeu ato machista ao fazer uma jogadora da equipe feminina dar uma “voltinha” – em seguida, ele ainda esfregou as mãos, durante a apresentação de Diego Tardelli – pediu desculpas na manhã desta quinta-feira (20). Duas postagens foram feitas na conta do Instagram do Atlético.

No texto, Galo Doido diz que começou a fazer um pedido desculpas direcionado aos atletas, mas que percebeu que a mensagem deveria ser levada ao conhecimento de toda a sociedade. “Peço desculpas, de coração. Falo sobre reconhecer um erro, se arrepender e mudar. Não é da boca para fora. É porque realmente aprendi”.

O Atlético, na apresentação do post, disse que a mensagem vai além. “Este não é só um pedido de desculpas, é uma reflexão sobre respeito, que pretende gerar aprendizado”, dizia a publicação.

O caso ganhou notoriedade, gerou críticas e desabafo da jogadora Vitória. O clube afastou o mascote e publicou uma nota contra o ato. A assessoria do Galo disse que o funcionário reconheceu o erro, mas para evitar mais contratempos, a identidade dele não será divulgada.