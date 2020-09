A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta sexta-feira (11),

Um homem, de 57 anos, morador da cidade de Pains foi preso nesta sexta-feira (11) pela Polícia Civil. Ele é investigado por crimes de estupro e estupro de vulnerável. Até o momento, três vítimas já foram identificadas.

As investigações iniciaram após relatos de testemunhas e vítimas, que informaram aos policiais que os abusos teriam começado há cerca de três anos. O crime envolvia oferecimento de vantagem financeira, com recorrência do suspeito por todo esse período. O fato se tornou conhecido depois que as vítimas contaram sobre o crime para parentes.

Conforme levantamentos policiais, o suspeito se aproveitava do bom convívio social, e do fato de possuir fazendas na região, a fim de aliciar adolescentes para a prática sexual em sua casa e também na zona rural.