O homem de 42 anos que envenenou a companheira, de 37, colocando dietilenoglicol na cerveja para ela beber poderá responder por feminicídio.

A vítima, que estava internada desde abril, não resistiu e morreu em um hospital de Belo Horizonte. A assessoria da Polícia Civil informou que já tomou conhecimento do óbito, e que o inquérito policial está em fase conclusiva.

O crime aconteceu na residência do casal em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 11 de abril, quando o suspeito colocou a substância, que é o mesmo produto do caso Backer, na bebida da companheira.

Dois dias depois, ao começar a passar mal, a vítima foi levada para um hospital da cidade, mas precisou ser transferida para uma unidade de atendimento de Contagem, também na Grande BH, e, posteriormente, para um hospital da capital. O óbito foi registrado na sexta-feira (7).