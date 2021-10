A prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nessa quarta-feira (13), mais uma testagem em massa no asilo São Francisco de Assis. No local, que está em monitoramento constante, mais 14 casos positivos para Covid-19 foram detectados, sendo 12 em idosos e 02 em funcionários.

Ao todo, desde o início do surto, notificado a Secretaria de Estado de Saúde (SES) no dia 21 de setembro, 54 idosos e 12 funcionários contraíram a doença. Quatro óbitos foram registrados em decorrência da doença (26/09 e 07, 09 e 10/10) e sete idosos estão internados.

O primeiro caso positivo foi de um funcionário no dia 16 de setembro. O surto foi notificado a Secretaria de Estado de Saúde (SES) no dia 21 de setembro, após mais funcionários e idosos institucionalizados terem testado positivo para a doença. A Secretaria Municipal de Saúde semanalmente atualizará o surto junto a SES e o local será monitorado até 42 dias após a data do último positivo.