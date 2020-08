Depois de mais um recorde de óbitos por Covid-19 em Minas Gerais, com 170 mortes registradas em um período de 24 horas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou, nesta quarta-feira (12), que passará a divulgar as datas em que os falecimentos pela doença efetivamente ocorreram.

A medida, segundo o governo de Minas, busca auxiliar a população na compreensão da existência de um intervalo de dias entre a ocorrência de um óbito, a checagem e confirmação da notificação e a efetiva divulgação da morte.

“A cada dia que nós confirmamos o óbito, não necessariamente o óbito aconteceu na véspera, como pode parecer”, declarou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.

O histórico de datas das mortes, que passou a ser divulgado nesta quarta, mostrou que, dos 170 óbitos registrados nesta data, 24 ocorreram no último domingo (9), e 20 no sábado (8) – veja acima. Conforme o documento, entre essa terça e esta quarta, apenas uma morte por Covid foi registrada no Estado.