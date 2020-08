Da redação

Em documento assinado pelo presidente do Cidadania em Formiga, o médico Ednaldo Durço e o secretário Evaldo Ribeiro de Araújo ficou definida a posição do partido nas eleições municipais que ocorrerão em novembro deste ano.

De acordo com o ofício, após ouvir os pré-candidatos Eduardo Brás, Cel. Laércio e Eugênio Vilela, com seus respectivos vices, a Comissão Executiva Provisória do Partido decidiu “caminhar junto à pré-candidatura de Eugênio Vilela ao Pleito Municipal”.

O processo para tal definição foi considerado amplamente democrático, por ter se fundamentado no exercício de ouvir os envolvidos no pleito para a tomada de decisão.