Uma caminhonete roubada na cidade de Pará de Minas foi recuperada, nessa terça-feira (11), após uma perseguição na BR-262. Dois jovens de 20 e 25 anos foram detidos.



De acordo com a Polícia Militar, os jovens abordaram a vítima, de 54 anos, quando ela estacionou o veículo para entrar em um estabelecimento comercial na rua Inocêncio III, Bairro São Francisco. Eles anunciaram o assalto e roubaram a caminhonete.

Ainda de acordo com a PM, uma viatura se deparou com o veículo na BR-352 entre o bairro Eldorado e o trevo de acesso à BR-262.

Após avistarem a viatura, os suspeitos fugiram pela BR-262. Houve perseguição e os suspeitos foram alcançados no pedágio da rodovia, no sentido Juatuba.

Os jovens foram conduzidos para a delegacia de Pará de Minas, juntamente com o veículo recuperado.

