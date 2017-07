Da Redação

Após cair dentro de um dos túmulos do Cemitério Municipal Aristides Pires de Andrade, o prefeito de Arcos, Denilson Teixeira solicitou com urgência a troca das placas de concreto dos túmulos.

Segundo nota da Prefeitura, a fim de buscar melhorias no cemitério, Denilson estava realizando uma vistoria técnica no local, na quarta-feira (12) e sofreu a queda devido à situação precária da placa de um dos túmulos.

O prefeito registrou um Boletim de Ocorrências e solicitou interdição no local para que o caso não ocorra novamente com nenhum outro morador.

Confira a nota:

“A fim de buscar melhorias no Cemitério Municipal Aristides Pires de Andrade, o prefeito Denilson Teixeira foi ao local na tarde desta quarta-feira (12) realizar vistoria técnica, no entanto, enquanto caminhava sobre as sepulturas as tampas de placas de concreto de um dos túmulos que estavam precárias e com o concreto já esfarelando não suportaram e se quebrou, portanto o prefeito caiu sobre uma urna de uma pessoa que havia sido sepultada a cerca de sete anos. Segundo ele, as ferragens das placas estavam soltas e sem amarração.



Devido a lamentável situação, o prefeito Denilson fez Boletim de Ocorrência e já solicitou interdição no local para que o caso não ocorra novamente com nenhum outro morador. Além disso, ele também solicitou com urgência que todas as placas de concreto sejam trocadas e que as novas sejam feitas conforme todas as exigências.”