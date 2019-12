Rebaixado à Série B, o Cruzeiro terá redução de mais de 70% em seu orçamento para 2020. A previsão de receitas no próximo ano é de R$ 80 milhões, número bastante inferior aos R$ 300 milhões que haviam sido calculados em 2019. As cifras foram divulgadas pelo empresário Vittorio Medioli, nomeado CEO do clube, em entrevista ao programa Bastidores, da Rádio Itatiaia.

“Cortar gastos é a primeira coisa. Gastos desnecessários. E otimizar os recursos que teremos à disposição. Na realidade, não temos grande coisa à disposição. O orçamento que já foi de R$ 300 milhões caiu para R$ 80 milhões para o próximo ano. Então, teremos à disposição de R$ 5 milhões a R$ 6 milhões por mês. Teremos que nos ajustar a essa realidade. Mas é um recurso que dá para fazer muitas coisas”.

A previsão de trabalhar com R$ 80 milhões em 2020 é consequência da má gestão de Wagner Pires de Sá, que elevou a dívida geral do clube para mais de R$ 700 milhões. Entre as principais condutas do ex-presidente estão o aumento no quadro de funcionários, os salários astronômicos pagos a jogadores e dirigentes, as comissões destinadas a empresários e as contratações de serviços superfaturados.

No primeiro semestre de 2019, o Cruzeiro começou a sentir os efeitos da administração temerária ao atrasar o pagamento de remunerações. A diretoria negociou atletas e antecipou receitas de patrocínio e cotas de televisão (Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro), mas não cobriu o rombo financeiro. E para piorar, deixou o clube na bancarrota, devendo salários, direitos de imagens e outras verbas trabalhistas.