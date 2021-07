A equipe de profissionais de saúde, do Hospital de Campanha, presenciou nesta terça-feira (13) uma situação bem diferente do cotidiano de atendimentos aos pacientes com Covid-19. Na recepção da unidade, foi feito um pedido de casamento.

O formiguense de 54 anos, Helder Lopes, teve alta hospitalar, após ficar 43 dias internado entre a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a enfermaria, devido a complicações do coronavírus.

Ele aproveitou o momento da alta e resolveu fazer uma surpresa para sua amada, Cidinha, que ao recebê-lo na portaria foi surpreendida com um pedido de casamento.

Na ocasião, os trabalhadores da saúde e a namorada celebraram o momento.

