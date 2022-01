Após uma segunda quinzena de janeiro com temperaturas recordes no Centro-Sul do Brasil, uma frente fria avança e causa uma diminuição nas temperaturas. Com isso, fevereiro deve começar com um tempo mais ameno em boa parte do país. Veja abaixo como seguem os próximos dias, de acordo com o Climatempo:

Nos próximos dias, a chuva vai aumentar em algumas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste;

A frente fria finalmente irá diminuir as temperaturas em comparação com os últimos dias;

Os efeitos começam a ser sentidos primeiro no Sul, já nesta quarta-feira (26), e depois seguirá para o oceano na quinta-feira (27) e sexta-feira (28);

No fim de semana, novas áreas de instabilidade irão crescer sobre o Sul, Centro-Oeste e Sudeste;

No sábado (29), uma nova frente fria se aproxima e reforça a mudança no tempo, trazendo mais chuva e até risco de temporal para o Centro-Sul.

De acordo com o Climatempo, há chance de “chuva volumosa, com potencial para transtornos, principalmente entre os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais”.

Fonte: g1