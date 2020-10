Confirmando o que já estava previsto desde o fim da semana, a Defesa Civil divulgou novo alerta de chuva forte para a capital neste domingo (25). O comunicado informa sobre a ocorrência de precipitação de 30 a 50 milímetros com rajadas de vento e trovoadas isoladas até as 8h de segunda-feira (26).

Nas últimas 24 horas, choveu em todas as regionais da cidade. O volume aproximado corresponde a 28% da média de chuvas para o mês de outubro (104,7mm). A região com maior volume registrado foi a Leste – 25,6mm -, seguida por Centro-Sul (25,4mm) e Barreiro (25,2mm).

Todas as nove regionais de Belo Horizonte ultrapassaram 70% da chuva esperada para todo o mês de outubro. No acumulado, a região Nordeste tem a maior soma – 93% do volume de 30 dias nos primeiros 25 do mês corrente.

Máxima de 20ºC