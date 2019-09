A economia formiguense criou 710 empregos com carteira assinada em agosto, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Economia.

O saldo para o mês, que é a diferença entre as contratações e a demissões, foi de 56 vagas.

No mês passado, o saldo foi negativo em 10 vagas (592 contratações e 602 demissões).

De janeiro a agosto de 2019 foram criados 5.500 empregos com carteira assinada na cidade, segundo informou o ministério. O saldo do ano, até agora, é positivo em 573 vagas.

No mesmo período do ano passado, os números eram bastante desanimadores e preocupantes. De janeiro a agosto, o saldo era negativo em 109 vagas de emprego.

A análise dos números até o momento mostra uma franca recuperação do município na geração de empregos em relação a 2018.

No mês passado, os setores com melhor desempenho em Formiga foram serviços e agricultura, com saldo de 36 e 34 vagas, respectivamente. Já a construção civil apresentou resultado negativo, com 99 contratações e 129 demissões (saldo de 30 vagas).

Minas Gerais

No mês passado, 155.010 novas vagas de empregos formais foram ocupadas em Minas, um saldo de 4530. Diferente do que ocorreu em Formiga, no Estado, o setor de agropecuária apresentou o pior resultado, com saldo de -12.471.

Brasil

No mês passado 121.387 novas vagas de empregos com carteira assinada foram geradas no país.

O resultado é o melhor para meses de agosto deste 2013, quando foram gerados 127.648 postos de emprego formal. No ano passado, foram criadas 110.431 vagas formais.

