Campeão de três torneios em 2021, o Atlético vê o mercado monitorar de perto vários jogadores que fizeram parte desta histórica temporada. O primeiro a deixar a Cidade do Galo foi meio-campista Alan Franco, emprestado até o fim de 2022 ao Charlotte FC, dos Estados Unidos. Pouco utilizado em 2021, especialmente pelo limite de estrangeiros, o equatoriano terá a chance de atuar com mais regularidade no ano que vem. E outros atletas vivem um período de incógnita, pois não sabem se permanecerão no clube.

Também em busca de uma maior minutagem está Hyoran. Sem muito espaço no time comandado por Cuca, o meia-atacante despertou interesse do Coritiba, recém-promovido à Série A do Brasileirão. Apesar de o Atlético ter liberado o jogador para negociar com o Coxa, as duas partes não chegaram a um acordo, com a questão salarial sendo o principal empecilho.

Nos últimos dias, a imprensa do Rio Grande do Sul noticiou que o Grêmio estaria interessado em contar com Hyoran. Nessa quarta-feira (22), o ge.globo noticiou que ele e o meia Nathan estavam na mira do América.

Quem também pode movimentar o mercado nacional em breve é o meia Dylan Borrero, que tem o Athletico-PR como principal interessado no momento. O Furacão tenta o empréstimo do colombiano de 19 anos, outro que também não esteve entre as peças mais utilizadas pelo Galo nesta temporada.